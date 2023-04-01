Пані Любов миттєво стала зіркою мережі завдяки своїй чіткій позиції, передає 24 Канал. Вона пояснила на камеру, що потрібно робити з агентами ФСБ у рясах.

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Закликала не панькатися

"Треба було це ще 30 років тому зробити. Вони оце зробили з цієї шушари... Пальці "вєєром", тварюки..." – наголосила вона.

Жінку спитали, чому у неї така позиція. Вона відповіла чітко, а від її слів сльози набігають самі по собі.

Тому, що я Україну люблю, зрозуміли? Я її щиро люблю, і за кожного хлопця, що зараз загинув... щоб оці росіяни повиздихали... Які усіх наших дітей повбивали, тварюки,

– сказала жінка.

Вона також висміяла лицемірство УПЦ МП. Мовляв, у стінах Києво-Печерської Лаври моляться, а насправді бажають, щоб українців знищили. Жінка наголосила, що не варто з ними цяцькатися, а слід негайно прогнати.

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Її підтримали оплесками ті, хто також виступає проти попів у Лаврі. Вони вигукували: "Правильно"; "Геть росіян з України".

300 людей живуть нашим коштом, ну це капець. Мені 70 років, і я повинна працювати на себе, бо мені не вистачає на життя. А ці тварюки живуть тут, понабудовували собі тут, господарі,

– підкреслила вона.

Жінка переконана, що історія з російськими попами закінчиться добре. Одних проженуть, інші самі втечуть.

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