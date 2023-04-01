Такі події в ефірі 24 Каналу припустив політолог Олексій Буряченко. Він пояснив, що далі робитимуть представники УПЦ МП, яких вигнати треба було ще 30 років тому.

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Шукатимуть зачіпки і ховатимуться за ширмою

Олексій Буряченко сказав, вплив на УПЦ МП в Україні був давно. Мовиться про політичне та фінансове живлення з боку Москви. Відповідно й тодішні правоохоронні органи не займалися впливом "проросійського патріархату". Утім, наразі ситуація змінилася.

"Ми маємо радіти з цього і з одного боку я не розумію, чому представники УПЦ МП не хочуть виконувати законне рішення, а з іншого – знаю, що вони робитимуть далі", – відзначив політолог.

Зокрема, вони шукатимуть будь-які юридичні зачіпки і використовуватимуть їх, як ширму, щоб якнайдовше залишитися в Лаврі, вважає він. За цим стоятиме перешкоджання роботі Мінкульту, комісіям з інвентаризації, правоохоронним органам і так далі.

Я переконаний, цю проросійську гідру треба виганяти з української землі, з Лаври,

– наголосив спікер.

Олексій Буряченко про дії представників УПЦ МП: дивитись відео

Питання не в московському патріархаті

Політолог наголосив на словах влади, що примусового виселення не буде – все відбуватиметься і відбувається в рамках закону. Ті, хто хоче залишитися в Лаврі, можуть перейти до УПЦ і продовжити службу. Утім, тут питання не зовсім в московському патріархаті, зазначив політолог. Головне – проросійський вплив.

"Питання винятково в проросійському впливі, поширенню проросійських наративів і проведенню "руського міра". Насправді, держава не втручається за Конституцією в діяльність будь-яких церков будь-яких конфесій. Якщо ви в плані віри – вам ніхто не заборонить. Але якщо ви дієте проти держави і в інтересах держави-агресора, ці аспекти є першочерговими і мають присікатися", – наголосив Олексій Буряченко.

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