Такі події в ефірі 24 Каналу припустив політолог Олексій Буряченко. Він пояснив, що далі робитимуть представники УПЦ МП, яких вигнати треба було ще 30 років тому.
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Шукатимуть зачіпки і ховатимуться за ширмою
Олексій Буряченко сказав, вплив на УПЦ МП в Україні був давно. Мовиться про політичне та фінансове живлення з боку Москви. Відповідно й тодішні правоохоронні органи не займалися впливом "проросійського патріархату". Утім, наразі ситуація змінилася.
"Ми маємо радіти з цього і з одного боку я не розумію, чому представники УПЦ МП не хочуть виконувати законне рішення, а з іншого – знаю, що вони робитимуть далі", – відзначив політолог.
Зокрема, вони шукатимуть будь-які юридичні зачіпки і використовуватимуть їх, як ширму, щоб якнайдовше залишитися в Лаврі, вважає він. За цим стоятиме перешкоджання роботі Мінкульту, комісіям з інвентаризації, правоохоронним органам і так далі.
Я переконаний, цю проросійську гідру треба виганяти з української землі, з Лаври,
– наголосив спікер.
Олексій Буряченко про дії представників УПЦ МП: дивитись відео
Питання не в московському патріархаті
Політолог наголосив на словах влади, що примусового виселення не буде – все відбуватиметься і відбувається в рамках закону. Ті, хто хоче залишитися в Лаврі, можуть перейти до УПЦ і продовжити службу. Утім, тут питання не зовсім в московському патріархаті, зазначив політолог. Головне – проросійський вплив.
"Питання винятково в проросійському впливі, поширенню проросійських наративів і проведенню "руського міра". Насправді, держава не втручається за Конституцією в діяльність будь-яких церков будь-яких конфесій. Якщо ви в плані віри – вам ніхто не заборонить. Але якщо ви дієте проти держави і в інтересах держави-агресора, ці аспекти є першочерговими і мають присікатися", – наголосив Олексій Буряченко.
Ситуація з Києво-Печерською лаврою: основне
- 1 січня 2023 року в УПЦ МП закінчився термін оренди двох соборів Києво-Печерської лаври. До 29 березня її представники мали залишити територію. Утім, цього не відбулося.
- 30 березня в Лаврі провели службу, на яку прийшло чимало вірян. Біля будівлі зібралися журналісти, які слідкували за подіями. Утім, представники УПЦ МП відзначилися агресивною поведінкою. Один священник "освячував" представників ЗМІ, а згодом вилив на одного з них відро води.
- 1 квітня митрополиту Павлу, більш відомого як Паша "Мерседес, оголосили про підозру. СБУ підозрює його у порушенні рівноправності громадян – всі деталі тут. Митрополиту мали б обрати запобіжний захід, та судове засідання довелося перенести через стан здоров’я підозрюваного.