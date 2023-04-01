Однако на самом деле вопрос здесь стоит не в плоскости веры, а в отобрании возможностей для обогащения монахов УПЦ МП. Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдеман.

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Эйдман считает, что Россия никак не может повлиять на данную ситуацию. Она и так воюет против Украины.

Больше, чем сейчас они бросают людей и средств в это жерло войны, они уже не смогут. И как бы они ни пугали о козыре в рукаве, на самом деле все их карты уже давно выложены, и на большее они просто не способны,

– добавил спикер.

Финансовая составляющая

Политолог предположил, что причиной этих скандалов вокруг УПЦ МП является именно финансовая составляющая.

Если бы украинские власти договорились с УПЦ МП, что те продолжают сохранять свои финансовые потоки, но перестают служить своим московским хозяевам, эти попы с легкостью сдадут своих патронов РПЦ,

– заметил политолог.

Он убежден, что в институте, созданном Иосифом Сталиным, под названием РПЦ МП, ни о чем, кроме прибыли, не думают.

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