Однак насправді питання тут стоїть не в площині віри, а у відібрані можливостей для збагачення ченців УПЦ МП. Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог, соціолог з Німеччини Ігор Ейдеман.

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Ейдман вважає, що Росія ніяк не може вплинути на цю ситуацію. Вона і так воює проти України.

Більше, ніж зараз вони кидають людей і засобів в це жерло війни, вони уже не зможуть. І як би вони не лякали про козир в рукаві, насправді всі їхні карти вже давно викладені, і на більше вони просто не здатні,

– додав спікер.

Фінансова складова

Натомість політолог припустив, що причиною цих скандалів навколо УПЦ МП є саме фінансова складова.

Якби українська влада домовилася з УПЦ МП, що ті продовжують зберігати свої фінансові потоки, але перестають служити своїм московським хазяїнам, ці попи з легкістю здадуть своїх патронів РПЦ,

– зауважив політолог.

Він переконаний, що в інституті, створеному Йосипом Сталіним, під назвою РПЦ МП, ні про що, окрім прибутку, не думають.

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