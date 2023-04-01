Он назвал всех участников территориальной обороны Украины "ублюдками". Детали разговора скандального монаха. 24 Канал.
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"Нет никакой обороны": митрополит Павел унизил украинскую тро
СБУ обнародовала перехваченные разговоры митрополита УПЦ МП Павла Лебедя. На одной из них он унижает украинское ТРО.
Скандальный священнослужитель назвал территориальную оборону "ублюдками". А также отметил своей собеседнице, что "нет никакой обороны".
Что еще наговорил скандальный митрополит: смотрите видео
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Обыски у митрополита Павла Лебедя: что известно
1 апреля СБУ объявила Паше "Мерседесу" о подозрении. Его обвиняют в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, а также в оправдывании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины.
Сразу после этого у митрополита провели обыски. Обнародованные кадры с места событий удивляют – в доме священнослужителя Служба безопасности нашла кучу драгоценностей и золота.
На фотографиях видны большие портреты из янтаря и другие драгоценные вещи. Кроме того, было найдено русский герб как доказательство связи Павла Лебедя со страной-агрессоркой и его расположением к ней.
Что нашли во время обысков у митрополита Павла Лебедя / Фото СБУ