Він назвав усіх учасників територіальної оборони України "ублюдками". Деталі розмови скандального ченця – передає 24 Канал.

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"Немає ніякої оборони": митрополит Павло принизив українську ТрО

СБУ оприлюднила перехоплені розмови митрополита УПЦ МП Павла Лебедя. На одній з них він принижує українську ТрО.

Скандальний священнослужитель назвав територіальну оборону "ублюдками". А також зазначив своїй співрозмовниці, що "немає ніякої оборони".

Зауважимо, що висловлюватися таким чином про людей, які стали на захист рідної країни у найтяжчий для народу момент і хоробро боролися з агресором, здебільшого не маючи бойового досвіду – великий прояв неповаги. Багато представників територіальної оборони героїчно віддали найцінніше, що було – своє життя, щоб зупинити ворога. І зараз продовжують стримувати росіян у складі Збройних Сил.

Що ще наговорив скандальний митрополит: дивіться відео

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Обшуки у митрополита Павла Лебедя: що відомо

1 квітня, СБУ оголосила Паші "Мерседесу" про підозру. Його звинувачують у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, а також у виправдовуванні й запереченні збройної агресії Росії проти України.

Одразу після цього у митрополита провели обшуки. Оприлюднені кадри з місця подій дивують – у помешканні священнослужителя Служба безпеки знайшла купу коштовностей і золота.

На світлинах видно великі портрети з бурштину та інші дорогоцінні речі. Крім того, було знайдено російський герб як доказ зв'язку Павла Лебедя з країною-агресоркою і його прихильністю до неї.

Що знайшли під час обшуків у митрополита Павла Лебедя / Фото СБУ