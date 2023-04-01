Так, СБУ підтвердила, що повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу. У відомстві також розповіли, до чого причетний колишній настоятель Києво-Печерської лаври.

Дивіться також Вигнання бісів: чому Україна має зачинити портал у пекло, який відкрили попи УПЦ МП

Ряса – не запорука добрих намірів

Закон і відповідальність за його порушення однакові для всіх, а ряса не завжди є запорукою чистих намірів,

– зазначив глава СБУ Василь Малюк.

Він пояснив, що наразі ворог намагається використати церковне середовище для просування своєї пропаганди та розколу українського суспільства.

Саме тому Служба безпеки України на підставі зібраних доказів повідомила Павлу Лебедю про підозру за:

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань;

виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Павло Лебідь говорить про передачі у Москву та молитву за Кіріла

У перехоплених розмовах Павло Лебідь радів через те, що у Херсоні "російські прапори". Він каже, що нібито люди через це "довольні". Він також цинічно озвучує наративи російської пропаганди:

"колись казали, що буде війна США та Росії до останнього українця. Ще небагато осталось";

"ті б'ють по повній, но ці ж "провоцирують".

Також Павло Лебідь заявляє, що нібито на Західній Україні вже "немає українців", а "все Польща, Угорщина".

Все в Москву передали. Уже з Москви телефонують деякі благочестиві люди. Ну нічого. Допоможи їм господи спастись,

– заявив Павло Лебідь.

Також він таки закликав молитись за Кіріла. Мовляв, він буде "поминати" і закликає до цього свою співрозмовницю.

СБУ перехопила телефонні розмови Павла Лебедя: слухайте запис

УПЦ МП досі підпорядковується Росії