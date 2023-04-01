Так, СБУ подтвердила, что сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу. В ведомстве также рассказали, к чему причастен бывший настоятель Киево-Печерской лавры.
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Ряса – не залог добрых намерений
Закон и ответственность за его нарушение одинаковы для всех, а ряса не всегда является залогом чистых намерений,
– отметил глава СБУ Василий Малюк.
Он объяснил, что враг пытается использовать церковную среду для продвижения своей пропаганды и раскола украинского общества.
Именно поэтому Служба безопасности Украины на основании собранных доказательств сообщила Павлу Лебедю о подозрении за:
- нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений;
- оправдание, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификацию ее участников.
Павел Лебедь говорит о передачах в Москву и молитве о Кирилле
В перехваченных разговорах Павел Лебедь радовался тому, что в Херсоне "российские флаги". Он говорит, что якобы люди из-за этого "довольны". Он также цинично озвучивает нарративы российской пропаганды:
- "когда-то говорили, что будет война США и России до последнего украинца. Еще немного осталось";
- "те бьют по полной, но эти же "провоцируют".
Также Павел Лебедь заявляет, что якобы в Западной Украине уже "нет украинцев", а "все Польша, Венгрия".
Все в Москву передали. Уже из Москвы звонят некоторые благочестивые люди. Ну, ничего. Помоги им господи спастись,
– заявил Павел Лебедь.
Также он призвал молиться за Кирилла. Мол, он будет "поминать" и призывает к этому свою собеседницу.
СБУ перехватила телефонные разговоры Павла Лебедя: слушайте запись
УПЦ МП до сих пор подчиняется России
- В феврале в Госэтнополитике рассказали, что Украинская православная церковь московского патриархата не является независимой в управлении от Российской православной церкви.
- Ведь православное каноническое право не оперирует понятием "независимая и самостоятельная в своем управлении". Зато действительно независима только церковь, которой предоставили автокефалию. УПЦ МП такой документ не предоставили. Поэтому УПЦ МП является "структурным подразделением своей материнской церкви".
- То есть то, что УПЦ МП на соборе 27 мая 2022 получила так называемый статус "независимая и самостоятельная в своем управлении" – не значит независимость от Москвы.