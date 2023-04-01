Так, СБУ подтвердила, что сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу. В ведомстве также рассказали, к чему причастен бывший настоятель Киево-Печерской лавры.

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Ряса – не залог добрых намерений

Закон и ответственность за его нарушение одинаковы для всех, а ряса не всегда является залогом чистых намерений,

– отметил глава СБУ Василий Малюк.

Он объяснил, что враг пытается использовать церковную среду для продвижения своей пропаганды и раскола украинского общества.

Именно поэтому Служба безопасности Украины на основании собранных доказательств сообщила Павлу Лебедю о подозрении за:

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений;

оправдание, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификацию ее участников.

Павел Лебедь говорит о передачах в Москву и молитве о Кирилле

В перехваченных разговорах Павел Лебедь радовался тому, что в Херсоне "российские флаги". Он говорит, что якобы люди из-за этого "довольны". Он также цинично озвучивает нарративы российской пропаганды:

"когда-то говорили, что будет война США и России до последнего украинца. Еще немного осталось";

"те бьют по полной, но эти же "провоцируют".

Также Павел Лебедь заявляет, что якобы в Западной Украине уже "нет украинцев", а "все Польша, Венгрия".

Все в Москву передали. Уже из Москвы звонят некоторые благочестивые люди. Ну, ничего. Помоги им господи спастись,

– заявил Павел Лебедь.

Также он призвал молиться за Кирилла. Мол, он будет "поминать" и призывает к этому свою собеседницу.

СБУ перехватила телефонные разговоры Павла Лебедя: слушайте запись

УПЦ МП до сих пор подчиняется России