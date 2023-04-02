Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін. Утім, він зазначив, що на фоні своїх російських "колег" митрополит Павло просто жебрак.
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"Ніколи цього не розумів. Чому не можна їздити на простішій машині, носити не брендові аксесуари? Яка йому різниця, адже він одягнений в немодний одяг, скажімо так", – іронічно відмітив Фейгін.
Марк Фейгін про справу Паші "Мерседеса": дивитись відео
РПЦ культивує церковний бізнес
Альтруїзм та нежадібність – це точно не про РПЦ, відзначив правозахисник. Адже там культивується поняття, що церква має бути модною і багатою. Тому всі ці дорогі аксесуари, годинники, автівки – стилізація під "московських попів".
Але в порівнянні з ними Паша "Мерседес" просто жебрак. Там (в Росії – 24 Канал) вони без годинника за пів мільйона не виходять з дому. На Maybach несерйозно їздити – я про московських попів,
– зазначив він.
Правозахисник додав, що попри начебто засудження російської агресії, було чимало колаборантів серед представників церкви. Особливо на тимчасово окупованих територіях. Треба було різкіше обірвати зв’язки з МП.
"Не знаю, як про це митрополит Павло буде говорити на суді. Я думаю, що серйозного переслідування не буде. Але чинити опір діям владі в умовах війни – не найкращий і не найрозумніший спосіб", – резюмував він.
Справа Паші "Мерседеса": що відомо
- СБУ перехопила розмови Павла Лебедя, в яких він заявив, що Україна "провокує" Росію, закликав молитись за Кіріла та радів російським прапорам у Херсоні. Йому оголосили про підозру.
- Попри перенесення судового засідання начебто через стан здоров’я Павла Лебедя, йому все ж обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на 60 днів з зобов'язанням носити електронний браслет.
- Паша "Мерседес" активно протестував проти носіння електронного браслета. Мовляв, це може нашкодити його здоров’ю. Також митрополита не влаштувало те, що наступні 60 днів він має провести в своєму будинку, який начебто намагається продати.