До "сонму святих" також потрапили очільник УПЦ митрополит Онуфрій та покійний митрополит Володимир Сабодан. Картина священників красується на верхніх хорах собору.
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Цинізму немає меж
На одязі двох митрополитів присутнє зображення лику Христа. Відтак, таке зображення не можна вважати світською картиною з портретами ще живих і не канонізованих церквою служителів. Священник ПЦУ Андрій Пономаренко вважає, що ідея цього "шедевру" направлена на створення ікони трьох святих.
Думаєте чому він так побивається? А ось погляньте на фрагмент розпису на верхніх хорах Успенського собору… Може, там реалізовано його "альтер его",
– сказав Пономаренко.
Вочевидь, дозволу у громади міста та українського народу Павло Лебідь на власні правки в декоруванні собору не просив.
Паша "Мерседес" увіковічив себе на стінах собору / Фото Big Kyiv
Настоятель Свято-Троїцького духовного центру, протоієрей ПЦУ Микола Зінкевич вважає, що подібні "ікони" є спотворенням ідей православ'я.
"Загалом зображати когось несвятого на стінах храму не є насправді богохульною чи абсурдною справою. Є багато храмів, де зображені і їхні засновники, і в пеклі горять Януковичі та всі інші. У деяких церквах можуть бути зображені українські воїни, померлі або навіть живі релігійні постаті. Утім, є "але". Коли ти робиш це щодо себе, то принаймні виникає питання – який меседж ти хочеш цим донести, коли увічнюєш себе?" – міркує Зінкевич.
На території Лаври є дві такі картини
Колишній Архидиякон Києво-Печерської лаври Олександр Бакай розповів, що є ще один розпис з Павлом. Він розміщений в Академічному храмі Різдва.
Справа Паші "Мерседеса": головне
- 1 квітня Паші "Мерседесу" оголосили про підозру в порушенні рівноправності громадян.
- Одразу після цього у митрополита провели обшуки. Оприлюднені кадри з місця подій дивують – у помешканні священнослужителя Служба безпеки знайшла купу коштовностей і золота.
- На світлинах видно великі портрети з бурштину та інші дорогоцінні речі. Крім того, було знайдено російський герб як доказ зв'язку Павла Лебедя з країною-агресоркою і його прихильністю до неї.
- Попри перенесення судового засідання начебто через стан здоров’я Павла Лебедя, йому все ж обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на 60 днів з зобов'язанням носити електронний браслет.