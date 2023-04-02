В "сонм святых" также попали глава УПЦ митрополит Онуфрий и покойный митрополит Владимир Сабодан. Картина священников красуется на верхних хорах собора.

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Цинизму нет предела

На одежде двух митрополитов присутствует изображение лика Христа. Следовательно, такое изображение нельзя считать светской картиной с портретами еще живых и не канонизированных церковью служителей. Священник ПЦУ Андрей Пономаренко считает, что идея этого "шедевра" направлена на создание иконы троих святых.

Думаете, почему он так убивается? А вот посмотрите на фрагмент росписи на верхних хорах Успенского собора… Может там реализован его "альтер его",

– сказал Пономаренко.

Очевидно, что разрешения у общины города и украинского народа Павел Лебедь на собственные правки в декорировании собора не просил.

Паша "Мерседес" увековечил себя на стенах собора / Фото Big Kyiv

Настоятель Свято-Троицкого духовного центра, протоиерей ПЦУ Николай Зинкевич считает, что подобные "иконы" являются искажением идей православия.

"В целом изображать кого-то несвятого на стенах храма не является на самом деле богохульным или абсурдным делом. Есть много храмов, где изображены и их основатели, и в аду горят Януковичи и все другие. В некоторых церквях могут быть изображены украинские воины, умершие или даже живые религиозные фигуры" .Впрочем, есть "но". Когда ты делаешь это относительно себя, то по крайней мере возникает вопрос – какой месседж ты хочешь этим донести, когда увековечиваешь себя?" – рассуждает Зинкевич.

На территории Лавры есть две картины

Бывший Архидиакон Киево-Печерской лавры Олександр Бакай рассказал, что есть еще одна роспись с Павлом. Она расположена в Академическом храме Рождества.

Справочно. Академический храм, официально являющийся храмом Киевской духовной академии и семинарии, расположен на Дальних пещерах. Он был построен в 1696 году на средства родственника гетмана Ивана Мазепы полковника Константина Мокиевского. Храм является памятником архитектуры и образцом украинского барокко. В 1817 году храм был расписан в академическом стиле Иваном Квятковским.

Дело Паши "Мерседеса": главное