"Маленький дом" оказался поместьем

После оглашения приговора – 60 суток домашнего ареста Паша "Мерседес" лил крокодильи слезы. Вроде бы все это время ему придется фактически бороться за выживание в нечеловеческих условиях: без света, тепла и связи.

Обратите внимание "Это не роскошь, а средство передвижения": элитный автопарк наместника Лавры Паши "Мерседеса"

Очевидно, Паша "Мерседес" стал уже настолько святым, что пока журналисты доехали, произошло чудо, и "маленький дом" в селе Вороньков превратился в огромный двухэтажный дом. Его площадь составляет 580 квадратных метров.

Построили "скромную хижину" на клочке земли – всего сорок соток. Также там расположен гостевой дом. Конечно, гостям Паши Мерседеса повезло не так, как митрополиту, и им приходилось тесниться на 170 квадратных метрах.

Паша "Мерседес" рассказал, что выставлял "дом" на продажу, но никто не купил. Имение действительно продавали в 2016 году. Тогда его оценили в 1 300 000 долларов. Говорилось, что дом меблирован работами итальянских и английских мастеров.

Также Паша "Мерседес" владеет "скромным особнячком" в самом сердце Печерского района. Площадь – минимальная: всего 546 квадратных метров. Кроме спальни-гостиной, там есть своя турецкая баня, сауна, бассейн и даже лифт.

Добираться в свои элитные имения Паша Мерседес любил на элитных автомобилях. Собрал за жизнь "скромный" автопарк. К слову, комментируя свой автомобиль за миллион, митрополит допытывался: "а что священник должен идти пешком".

А что по бизнесу?

А у бизнеса не Паши "Мерседеса". По крайней мере, официально агробизнес "МПЛ Агро", фирма которого прописана на территории имущественного комплекса одиозного митрополита, принадлежит Александру Матвиенку. Этот бизнес имеет в использовании более 500 земельных участков на территории Киевской и Черниговской области.

В то же время, реальным владельцем "МПЛ Агро" является, очевидно, митрополит Павел Лебедь.

Чем успел опозориться Паша "Мерседес"

В должности наместника Киево-Печерской лавры Паша "Мерседес" пробыл около 30 лет. За это время он оказывался в бешеном количестве скандалов.

В частности, инициировал выдворение инфекционной больницы, помещение которой располагалось на территории лавры. Прихоть одиозного митрополита привела к тому, что пациенты оказались без стационарного лечения, в котором нуждались. Говорится, что это привело к смерти 5 человек. Особого цинизма добавляет тот факт, что в это время Паша "Мерседес" – представитель "Партии регионов" – входил в комиссию по вопросам здравоохранения и социальной защиты.

Также Паша Мерседес активно вредил человеческому здоровью в разгар пандемии COVID-19. Тогда весь цивилизованный мир призвал людей оставаться дома и не пренебрегать своей безопасностью. Между тем, Паше "Мерседесе" законы были не писаны: он призвал людей, независимо от их возраста, идти в храмы и находиться среди скопления людей.

Расследование BIHUS Info о Паше "Мерседесе": смотрите видео