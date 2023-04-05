Недавно Петра Лебедя, а именно так зовут митрополита, арестовали и избрали меру пресечения в виде ареста по месту прописки. Тогда он свое роскошное имение назвал местом, где якобы невозможно проживать. Поэтому вслед за обзором "бедной хижины" предлагаем упомянуть и его "скромный" автопарк.

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Любовь к марке переросла в прозвище

Прежде всего отметим, в честь чего митрополит Павел получил свое всеукраински известное прозвище Паша "Мерседес". Дело в том, что все автомобили его автопарка были именно от этой марки.

Журналистов давно заинтересовало, почему митрополит ездит на шикарных авто, более того, иногда и по территории Лавры. На это священнослужитель отмахивался, что это не прихоть, а необходимость, ведь ему более 50 лет и его беспокоят суставы и сахарный диабет. Он даже цитировал Остапа Бендера из романа "Золотой теленок", что "автомобиль – не роскошь, а средство передвижения".

Ездим? Да, ездим на автомобилях. У меня "Мерседес". Это не роскошь, а средство передвижения. Если бы выпустили хорошую нашу машину, я бы ездил на ней. Я не вижу здесь ничего такого,

– заявлял митрополит.

Также заметим, что митрополит не всегда был в настроении отвечать на вопросы относительно дорогих авто. Он часто хамил журналистам и даже позволял себе распускать руки. Например, в 2012 году он набросился на журналистку после вопроса о "шикарных авто батюшек", заломил ей руки и забрал мобильный телефон, на который она записывала комментарий. А когда после огласки технику вернул, на ней отсутствовали последние записи.

Шикарный автопарк Паши "Мерседеса"

За время своей работы в Лавре митрополит успел "засветить" три автомобиля Mercedes. Все они были элитного класса. Речь идет о:

Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC,

Mercedes-Benz V 220 CDI,

Мерседес-бенз S 500 4MATIC.

Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC – это пятидверный семиместный полноприводный внедорожник, который производится с 2009 года и имеет трехзвездный уровень безопасности. На этом авто 2 октября 2022 года митрополита Павла задержали украинские пограничники при попытке вывезти за границу церковное имущество, в частности иконы.

Тогда Паша "Мерседес" объяснил свой поступок тем, что якобы ехал в Молдову "на диагностику", а иконы были "приобретены в церковной лавке и не имеют исторической ценности".



Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC / Wikimedia

Mercedes-Benz V 220 CDI – это люксовый минивэн V-класса, который производится с 2014 года и имеет два кожаных кресла с возможностью трансформации в горизонтальное положение, складные столики и холодильник. Также в нем есть 40-дюймовый телевизор Sony Bravia LED TV с поддержкой 3D, к которому подключены ТВ-тюнер и игровая приставка Sony PlayStation 3. Более того, на телевизор может выводиться изображение с Mac Mini.

Также в автомобиле есть цифровые устройства Apple, которые используются для управления всеми мультимедийными функциями системы.



Mercedes-Benz V 220 CDI / Wikimedia

В Mercedes-Benz S 500 4MATIC Пашу "Мерседеса" видели чаще всего. Автомобили этой модели могут иметь эксклюзивные дизайн-пакеты комплектации и отделки салона, в соответствии с индивидуальными пожеланиями и предпочтениями заказчика. На сайте официального дилера Mercedes-Benz в Киеве и области такой автомобиль стоит около 6,3 миллиона гривен.

На Mercedes-Benz S 500 в 2015 году водитель митрополита нарушил правила дорожного движения, за что его остановила полиция. Когда правоохранители требовали водительское удостоверение, к ним вышел сам Паша "Мерседес" и нагло заявил: "Если я позволю – возьмете, не позволю – не возьмете". На нарушение ПДД водителем же он ответил: "Ничего, слава Богу". После этого они с водителем сели в авто и уехали, так и не показав документы.

Также на этом автор Павел выезжал из Лавры после оглашения ему подозрения сотрудниками СБУ.



Mercedes-Benz S 500 4MATIC / Wikimedia

Заметим, что впервые скромность, которая должна быть характерна монаху, митрополит Павел показал только на заседании суда, состоявшемся в апреле 2023 года. Такой образ должен был, вероятно, вызывать к нему жалость, а к его заявлениям о скромной жизни – доверие. Однако, несмотря на это, на него все же надели электронный браслет.