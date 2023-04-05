Нещодавно Петра Лебідя, а саме так звати митрополита, заарештували та обрали запобіжний захід у вигляді арешту за місцем прописки. Тоді він свій розкішний маєток назвав місцем, де нібито неможливо проживати. Тож вслід за оглядом "бідної хатини" пропонуємо згадати й його "скромний" автопарк.

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Любов до марки переросла у прізвисько

Передусім зазначимо, в честь чого митрополит Павло отримав своє всеукраїнське відоме прізвисько Паша "Мерседес". Річ у тім, що всі автомобілі його автопарку були саме від цієї марки.

Журналістів давно зацікавило, чому митрополит їздить на шикарних авто, ба більше, іноді й територією Лаври. На це священнослужитель відмахувався, що це не забаганки, а необхідність, адже йому понад 50 років і його турбують суглоби та цукровий діабет. Він навіть цитував Остапа Бендера з роману "Золоте теля", що "автомобіль – не розкіш, а засіб пересування".

Їздимо? Так, їздимо на автомобілях. У мене "Мерседес". Це не розкіш, а засіб пересування. Якщо б випустили хорошу нашу машину, я б їздив на ній. Я не бачу тут нічого такого,

– заявляв митрополит.

Також зауважимо, що митрополит не завжди був у гуморі відповідати на питання щодо дорогих авто. Він часто хамив журналістам і навіть дозволяв собі розпускати руки. Наприклад, у 2012 році він накинувся на журналістку після запитання про "шикарні авто батюшок", заламав їй руки та забрав мобільний телефон, на який вона записувала коментар. А коли після розголосу ж техніку повернув, на ній були відсутні останні записи.

Шикарний автопарк Паші "Мерседеса"

За час своєї роботи у Лаврі митрополит встиг "засвітити" три автівки Mercedes. Усі вони були елітного класу. Мовиться про:

Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC,

Mercedes-Benz V 220 CDI,

Mercedes-Benz S 500 4MATIC.

Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC – це п'ятидверний семимісний повнопривідний позашляховик, що виробляється з 2009 року, та має тризірковий рівень безпеки. На цьому авто 2 жовтня 2022 року митрополита Павла затримали українські прикордонники під час спроби вивезти за кордон церковне майно, зокрема ікони.

Тоді Паша "Мерседес" пояснив свій вчинок тим, що буцімто поїхав у Молдову "на діагностику", а ікони були "придбані в церковній лавці і не мають історичної цінності".



Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC / Wikimedia

Mercedes-Benz V 220 CDI – це люксовий мінівен V-класу, який виробляється з 2014 року, та має два шкіряних крісла з можливістю трансформації в горизонтальне положення, складні столики та холодильник. Також у ньому є 40-дюймовий телевізор Sony Bravia LED TV з підтримкою 3D, до якого підключені ТВ-тюнер та ігрова приставка Sony PlayStation 3. Ба більше, на телевізор може виводитися зображення з Mac Mini.

Також у автомобілі є цифрові пристрої фірми Apple, які використовуються для управління всіма мультимедійними функціями системи.



Mercedes-Benz V 220 CDI / Wikimedia

У Mercedes-Benz S 500 4MATIC Пашу "Мерседеса" бачили найчастіше. Авто цієї моделі можуть мати ексклюзивні дизайн-пакети комплектації та оздоблення салону, відповідно до індивідуальних побажань і вподобань замовника. На сайті офіційного дилера Mercedes-Benz у Києві та області такий автомобіль коштує близько 6,3 мільйона гривень.

Саме на Mercedes-Benz S 500 у 2015 році водій митрополита порушив правила дорожнього руху, за що його зупинила поліція. Коли правоохоронці вимагали посвідчення водія, до них вийшов сам Паша "Мерседес" та нахабно заявив: "Якщо я дозволю – візьмете, не дозволю – не візьмете". На порушення ПДР водієм ж він відповів : "Нічого, слава Богу". Після цього вони з водієм сіли в авто і поїхали, так і не показавши документів.

Також на цьому автор Павло виїздив з Лаври після оголошення йому підозри співробітниками СБУ.



Mercedes-Benz S 500 4MATIC / Wikimedia

Зауважимо, що вперше скромність, яка мала б бути характерна ченцю, митрополит Павло показав лише на засіданні суду, яке відбулося у квітні 2023 року. Такий образ мав би, ймовірно, викликати до нього жалість, а до його заяв про скромне життя – довіру. Однак попри це на нього таки надягли електронний браслет.