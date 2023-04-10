Напомним, что 1 апреля Шевченковский суд в Киеве отправил Пашу "Мерседеса" на 60 суток под домашний арест. Впоследствии его адвокат подал апелляцию.

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Посидит в своем дворце немного дольше

Заседание перенесли на 21 апреля на 12 часов,

– сообщили в пресс-службе суда.

Кроме круглосуточного пребывания на дому, Паша "Мерседес" должен носить электронный браслет. Митрополит разыграл комедию в зале суда из-за того, что ему пытались надеть электронный браслет.

Паша "Мерседес" жаловался, что у него есть проблемы со здоровьем, поэтому одевать браслет никак нельзя. Он даже звонил по телефону врачам, чтобы те это подтвердили. Шоу не удалось. И ногу митрополита таки "украсил" электронный браслет.

После чего митрополит перенес свои бедствия на место отбывания ареста. Паша "Мерседес" жаловался, что это лишь маленькая хижина без света и тепла. На самом же деле имение одиозного митрополита в Киевской области еще в 2016 году оценили в 1 300 000 долларов.

Напомним, что во время обысков у одиозного митрополита сотрудники СБУ нашли драгоценности, золото, изделия из янтаря.

Что инкриминируют Паши "Мерседеса"