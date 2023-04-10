Нагадаємо, що 1 квітня Шевченківський суд у Києві відправив Пашу "Мерседеса" на 60 діб під домашній арешт. Згодом його адвокат подав апеляцію.

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Посидить у своєму палаці трохи довше

Засідання перенесли на 21 квітня на 12-ту годину,

– повідомили у пресслужбі суду.

Окрім цілодобового перебування вдома, Паша "Мерседес" має носити електронний браслет. Митрополит розіграв комедію у залі суду через те, що йому намагались одягнути електронний браслет.

Паша "Мерседес" бідкався, що у нього є проблеми зі здоров'ям, тому одягати браслет аж ніяк не можна. Він навіть телефонував лікарям, щоб ті це підтвердили. Шоу не вдалося. І ногу митрополита таки "прикрасив" електронний браслет.

Після чого митрополит переніс свої бідкання на місце відбування арешту. Паша "Мерседес" жалівся, що це – лише маленька хатина без світла та тепла. Насправді ж маєток одіозного митрополита на Київщині ще у 2016 році оцінили у 1 300 000 доларів.

Нагадаємо, що під час обшуків в одіозного митрополита співробітники СБУ знайшли коштовності, золото, вироби з бурштину.

Що інкримінують Паші "Мерседесу"