За наявною у журналістів Bihus.info інформацією, Паша "Мерседес" розпоряджається великим майновим комплексом. До нього входять корівники та силосні ями.

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Кілька гектарів землі

Якщо говорити про площу земельної ділянки, то вона складає понад 6 гектарів. Цікаво, що належить вона сільській раді. Сам же митрополит її орендує та здає комплекс у суборенду Олександру Матвієнку.

За даними журналістів, Матвієнко володіє компанією МПЛ АГРО. Вона, власне, і прописана за адресою того самого майнового комплексу, який орендує Паша "Мерседес".

Журналісти припустили, що сама назва МПЛ може бути абревіатурою, в якій митрополит зашифрував свої ініціали. Її можна розшифрувати так: митрополит Павло Лебідь. На нашу думку, можна було "Мерседес" Павло Лебідь.

Чим володіє Паша "Мерседес", розслідування журналістів: дивіться відео

До слова, про "Мерседес". Саме на Матвієнка, за даними журналістів, оформлений 400-й Mercedes, на якому катається митрополит.

А тепер ще трішки про компанію МПЛ АГРО. За даними журналістів, вона користується понад 500 земельними ділянками на Київщині та Чернігівщині. Їхня сукупна площа становить 1 100 гектарів.

На сайті компанії зазначають, що вона займається обробкою 12 тисяч гектарів землі. Вона має 800 дійних корів, а також займається розведенням свиней і курей.

А тепер повернімося до Паші "Мерседеса". Не зле буде пригадати, яким автопарком хизувався свого часу митрополит. Це дозволить вкотре переконатися у "благих намірах" і абсолютній безкорисливості цього персонажа.

Затятий фанат Mercedes

За час, коли він працював у Києво-Печерській Лаврі, митрополит "засвітив" три автомобілі Mercedes. Ясна річ, що мовиться не про базові моделі, а еліт-класу. Якщо бути конкретнішими, то це:

Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC,

Mercedes-Benz V 220 CDI,

Mercedes-Benz S 500 4MATIC.

Наостанок нагадаємо, що Паші "Мерседесу" на днях обрали запобіжний захід. Він зобов'язаний перебувати під домашнім арештом упродовж 60 діб. Правда, його "бідна хатина", про яку він говорив у суді, виявилася справжнім палацом. Тут можна прочитати більше про нерухомість митрополита.