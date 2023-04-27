Об этом в эфире национального телемарафона рассказала председатель Комиссии по передаче имущества Киево-Печерской лавры Марианна Томин, сообщает 24 Канал.
Интересно "Ракетами бомбят бендеры, а Путин не виноват в войне": новые маразмы фанатов УПЦ МП
В Киево-Печерской лавре нашли странные манекены
Томин рассказала, что 44 корпус Киево-Печерской лавры представители УПЦ МП использовали как швейный корпус.
Там были разные ритуальные одеяния, довольно специфические манекены, на которых производились, я так понимаю, какие-то замеры. Это как образ человеческого тела с невероятно неестественным животом,
– отметила председатель Комиссии по передаче имущества Киево-Печерской лавры.
Она добавила, что сложно даже сказать, для кого именно эти замеры производились.
Стоит прочесть "Не понимал, это Лавра или гей-клуб": бывший студент рассказал о сексуальных домогательствах в УПЦ МП
Кратко о последних скандалах вокруг УПЦ МП
- Одна из прихожанок УПЦ МП возле Киево-Печерской лавры отрицала российскую агрессию против Украины. По ее словам, все наоборот. Мол, оккупанты отвоевывают "свою территорию".
- Кроме того, одна из настоятельниц монастыря УПЦ МП на Волыни заявила, что молится за Виктора Медведчука – кума кремлевского диктатора Владимира Путина. Она утверждает, что тот якобы помогал в восстановлении монастыря, когда он еще не был в политике.
- Следует заметить, что раньше правоохранители задержали 4 верующих УПЦ МП возле Киево-Печерской лавры. Они сломали защитные ролеты и двери одного из корпусов заповедника.
- Одной из ярых защитниц УПЦ МП была Виктория Кохановская. Ей уже избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.
- Следует отметить, что национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" с 29 марта расторг договор аренды с УПЦ МП. Монахи даже пытались оспорить решение в суде. Они до сих пор отказываются покидать украинскую святыню.