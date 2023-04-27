Об этом в эфире национального телемарафона рассказала председатель Комиссии по передаче имущества Киево-Печерской лавры Марианна Томин, сообщает 24 Канал.

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В Киево-Печерской лавре нашли странные манекены

Томин рассказала, что 44 корпус Киево-Печерской лавры представители УПЦ МП использовали как швейный корпус.

Там были разные ритуальные одеяния, довольно специфические манекены, на которых производились, я так понимаю, какие-то замеры. Это как образ человеческого тела с невероятно неестественным животом,

– отметила председатель Комиссии по передаче имущества Киево-Печерской лавры.

Она добавила, что сложно даже сказать, для кого именно эти замеры производились.

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