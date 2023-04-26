Да, журналисты пообщались с прихожанами Киево-Печерской Лавры. Их комментарии удивляют, поскольку целиком воспроизводят тезисы российской пропаганды.

К теме Сектантское мышление: как УПЦ МП удалось "промыть мозги" прихожанам и можно ли это исправить

Называют Крым "русским"

К примеру, Андрей, работник монастыря, называет оккупированный Крым "русским". Потом добавляет, мол, это территория Киевской Руси, а государства Украина вроде бы не существует. В ответ на это у Андрея поинтересовались, гражданином какой страны он есть. Он сказал "той, где живет".

По его мнению, войну начал не Путин, а третьи лица, чтобы поссорить "братья россиян и украинцев". После этого журналисты позвонили в полицию, чтобы те установили личность водителя и оценили его высказывания.

"Ракеты бросают бендеры"

Еще одна верующая УПЦ МП заявила, что глава РПЦ Кирилл "молится за Украину", хотя раньше тот благословлял войну, то есть убийства украинцев.

Она убеждена, что войну "начала Америка", а "ракетами бомбят бендеры". Кто такие "бендеры" бабушка не объяснила.

Пророссийские попы должны покинуть Лавру