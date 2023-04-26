Так, журналісти поспілкувались з парафіянами Києво-Печерської Лаври. Їх коментарі дивують, оскільки повністю відтворюють тези російської пропаганди.

До теми Сектантське мислення: як УПЦ МП вдалось "промити мізки" прихожанам і чи можна це виправити

Називають Крим "російським"

Наприклад, Андрій, працівник монастиря, називає окупований Крим "російським". Потім додає, мовляв, це територія Київської Русі, а держави Україна буцімто не існує. У відповідь на це в Андрія поцікавились, громадянином якої країни він є. Він сказав "тієї, де мешкає".

На його думку, війну почав не Путін, а треті особи, щоб посварити "братів росіян та українців". Після цього журнілсти подзвонили до поліції, аби ті встановили особу водія й оцінили його висловлювання.

"Ракети кидають бендери"

Ще одна вірянка УПЦ МП заявила, що глава РПЦ Кирил "молиться за Україну", хоча раніше той благословляв війну, тобто вбивства українців.

Вона переконана, що війну "почала Америка", а "ракетами бомблять бендери". Хто такі "бендери" бабуся не пояснила.

Проросійські попи мають покинути Лавру