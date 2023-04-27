Про це в ефірі національного телемарафону розповіла голова Комісії з питання передачі майна Києво-Печерської лаври Мар'яна Томин, повідомляє 24 Канал.

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У Києво-Печерській лаврі знайшли дивні манекени

Томин розповіла, що 44 корпус Києво-Печерської лаври представники УПЦ МП використовували як швейний корпус.

Там були різні ритуальні одіяння, досить специфічні манекени, на яких здійснювалися, я так розумію, якісь заміри. Це наче образ людського тіла з неймовірно неприродним животом,

– зауважила голова Комісії з питання передачі майна Києво-Печерської лаври.

Вона додала, що складно навіть сказати, для кого саме ці заміри здійснювалися.

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