Про це в ефірі національного телемарафону розповіла голова Комісії з питання передачі майна Києво-Печерської лаври Мар'яна Томин, повідомляє 24 Канал.
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У Києво-Печерській лаврі знайшли дивні манекени
Томин розповіла, що 44 корпус Києво-Печерської лаври представники УПЦ МП використовували як швейний корпус.
Там були різні ритуальні одіяння, досить специфічні манекени, на яких здійснювалися, я так розумію, якісь заміри. Це наче образ людського тіла з неймовірно неприродним животом,
– зауважила голова Комісії з питання передачі майна Києво-Печерської лаври.
Вона додала, що складно навіть сказати, для кого саме ці заміри здійснювалися.
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Коротко про останні скандали навколо УПЦ МП
- Одна з парафіянок УПЦ МП біля Києво-Печерської лаври заперечила російську агресію проти України. За її словами, все навпаки. Мовляв, окупанти відвойовують "свою територію".
- Окрім цього, одна з настоятельок монастиря УПЦ МП на Волині заявила, що молиться за Віктора Медведчука – кума кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Вона стверджує, що той нібито допомагав у відновленні монастиря, коли ще не був у політиці.
- Варто зауважити, що раніше правоохоронці затримали 4 вірян УПЦ МП біля Києво-Печерської лаври. Вони зламали захисні ролети та двері одного з корпусів заповідника.
- Однією із запеклих захисниць УПЦ МП була Вікторія Кохановська. Їй вже обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом.
- Варто зауважити, що національний заповідник "Києво-Печерська лавра" з 29 березня розірвав договір оренди з УПЦ МП. Монахи навіть намагалися оскаржити рішення в суді. Вони досі відмовляються покидати українську святиню.