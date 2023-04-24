Не соромлячись камери жінка сказала, що не вважає, що агресія на території нашої держави "російська". Натомість заявила, що це наша агресія. А окупанти, мовляв, відвойовують свою територію.
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Вони відвойовують свою територію. Агресія — ваша! Не російська,
– заявила жінка.
Коли парафіянці московського патріархату нагадали, що за заперечення російської агресії може настати кримінальна відповідальність, жінка заявила, що їй все одно.
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19 квітня правоохоронці затримали 4 вірян УПЦ МП, які вчиняли хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Зокрема, парафіяни зламали захисні ролети та двері одного з корпусів заповідника. Однією з запеклих захисниць УПЦ МП є Вікторія Кохановська, їй уже обрали запобіжний захід.
Нагадаємо, жінка теж відома своїми антиукраїнськими заявами.
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