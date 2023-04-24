Не соромлячись камери жінка сказала, що не вважає, що агресія на території нашої держави "російська". Натомість заявила, що це наша агресія. А окупанти, мовляв, відвойовують свою територію.

Дивіться також Заворушення біля Лаври: скандальній Кохановській обрали запобіжний захід

Вони відвойовують свою територію. Агресія — ваша! Не російська,

– заявила жінка.

Коли парафіянці московського патріархату нагадали, що за заперечення російської агресії може настати кримінальна відповідальність, жінка заявила, що їй все одно.

Вірянка УПЦ МП заперечила російську агресію: відео

СБУ уважно стежить за "активістами" УПЦ МП

19 квітня правоохоронці затримали 4 вірян УПЦ МП, які вчиняли хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Зокрема, парафіяни зламали захисні ролети та двері одного з корпусів заповідника. Однією з запеклих захисниць УПЦ МП є Вікторія Кохановська, їй уже обрали запобіжний захід.

Нагадаємо, жінка теж відома своїми антиукраїнськими заявами.

Радимо прочитати Вигнання бісів: чому Україна має зачинити портал у пекло, який відкрили попи УПЦ МП

Важливо! Комісія Міністерства культури у п'ятницю востаннє оглядала приміщення Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Зафіксували багато "цікавого" – руйнування об'єктів святині, недотримання правил пожежної безпеки та ймовірно – підпільний бізнес.