Не стесняясь камеры, женщина сказала, что не считает, что агрессия на территории нашего государства "российская". Зато заявила, что это наша агрессия. А оккупанты, мол, отвоевывают свою территорию.

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Они отвоевывают свою территорию. Агрессия – ваша! Не русский,

– заявила женщина.

Когда прихожане московского патриархата напомнили, что за отрицание российской агрессии может последовать уголовная ответственность, женщина заявила, что ей все равно.

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19 апреля правоохранители задержали 4 верующих УПЦ МП, совершавших хулиганство на территории Киево-Печерской лавры. В частности, прихожане сломали защитные ролеты и двери одного из корпусов заповедника. Одной из ожесточенных защитниц УПЦ МП является Виктория Кохановская, ей уже избрали меру пресечения.

Напомним, женщина тоже известна своими антиукраинскими заявлениями.

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Важно! Комиссия Министерства культуры в пятницу последний раз осматривала помещение Национального заповедника Киево-Печерская лавра. Зафиксировали много интересного – разрушение объектов святыни, несоблюдение правил пожарной безопасности и вероятно – подпольный бизнес.