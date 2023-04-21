По ходатайству Печерской окружной прокуратуры города Киева суд избрал меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 4 подозреваемым в хулиганских действиях на территории Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".
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Что угрожает "активистам"
По решению суда трое подозреваемых будут находиться под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом до 19 июня 2023 года, еще один – до 19 мая 2023 года.
Как сообщалось, 19 апреля 2023 года подозреваемые, действуя согласованно между собой, противоправно проникли в один из корпусов Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра", сломав защитные роллеты и двери указанного здания.
Действия нарушителей квалифицированы как хулиганство. Это грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что связано с сопротивлением работнику правопорядка.
Санкция статьи предусматривает наказание от 2 до 5 лет лишения свободы. Отметим, что следствие продолжается.
Что известно о Виктории Кохановской
- 19 апреля правоохранители задержали 4 верующих УПЦ МП, совершавших хулиганство на территории Киево-Печерской лавры В частности, прихожане сломали защитные ролеты и двери одного из корпусов заповедника. Одной из ярых защитниц УПЦ МП является Виктория Кохановская.
- В УПЦ МП в тот же день заявили, что женщину похитили правоохранители. Они опубликовали видео, на котором вроде бы Викторию сначала просят куда-то пройти, на что она отвечает отказом. Уже через несколько секунд женщина начинает визжать, вероятно, потому, что ее силой куда-то потащили.
- Стоит отметить, что третий раз кадры на смонтированном видео переключились на якобы съемку в автомобиле правоохранителей. Здесь стоит обратить внимание на то, что женщина в кадр не попала, как и какие-либо визуальные подтверждения, что съемка происходила в машине полицейских.
- Более того, если она потеряла сознание, то непонятно, кто вел съемку. Она, стоит заметить, почему-то сразу происходила с переднего сиденья автомобиля.
- 39-летняя Виктория Кохановская родом из Каменец-Подольского Хмельницкой области. Она является главой общественной организации "Женская сила Украины".
- Впервые о защитнице УПЦ МП стало известно в конце марта, когда она устроила перепалку с журналистами из-за решения по Лавре. Тогда она заявила, что на людей намеренно ставят клеймо "московского патриархата".