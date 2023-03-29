Одна из поклонниц УПЦ МП набросилась на журналистов и заявила, что Лавру никто не оставит. По словам женщины, на людей намеренно ставят клеймо "Московского патриархата".

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Женщина говорила об ООН

Женщина заявила, якобы их права "вышли на уровень ООН". Также она пригрозила, что за выдворение УПЦ МП из Лавры "ответственность будут нести журналисты".

Прихожанка доказывала, что договор об аренде УПЦ МП территории Лавры якобы действителен. Женщине посоветовали обращаться в суд, однако она выдала, что это они должны обращаться.

Вспоминали и Януковича

Затем женщина решила вспомнить президента-беглеца Виктора Януковича, а также экс-нардепа и кума Путина Виктора Медведчука. Она утверждала, что украинские власти будут нести "ответственность" за выселение УПЦ МП из Лавры.

В сети опознали защитницу УПЦ МП. Ею оказалась глава общественной организации "Женская сила Украины" Виктория Кохановская. Пользователи сети отметили, что она давно пытается защищать монахов Московского патриархата и обвиняет власть в "ущемлении" прав верующих.

Интересно, что 39-летняя женщина родом из Каменец-Подольского Хмельницкой области.

Обратите внимание! 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор о безвозмездном использовании монахами УПЦ МП государственного имущества. До 29 марта они должны покинуть территорию Лавры.