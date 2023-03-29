Одна з шанувальниць УПЦ МП накинулася на журналістів і заявила, що Лавру ніхто не залишить. За словами жінки, на людей навмисно ставлять тавро "Московського патріархату".

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Жінка говорила про ООН

Жінка заявила, мовляв, їхні права "вийшли на рівень ООН". Також вона пригрозила, що за виселення УПЦ МП з Лаври "відповідальність будуть нести журналісти".

Парафіянка доводила, що договір про оренду УПЦ МП території Лаври нібито дійсний. Жінці порадили звертатись до суду, однак вона видала, що це вони мають звертатися.

Згадували і Януковича

Потім жінка вирішила згадати президента-втікача Віктора Януковича, а також екснардепа і кума Путіна Віктора Медведчука. Вона стверджувала, що українська влада нестиме"відповідальність" за виселення УПЦ МП із Лаври.

У мережі впізнали захисницю УПЦ МП. Нею виявилася голова громадської організації "Жіноча сила України" Вікторія Кохановська. Користувачі мережі зазначили, що вона давно намагається захищати монахів Московського патріархату та звинувачує владу в "утиску" прав вірян.

Цікаво, що 39-річна жінка родом із Кам'янця-Подільського Хмельницької області.

Зверніть увагу! 10 березня Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” розірвав договір про безоплатне користування ченцями УПЦ МП державного майна. До 29 березня вони повинні покинути територію Лаври.