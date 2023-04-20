В настоящее время продолжаются следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства правонарушения. Хулиганам грозит лишение свободы.

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Верующие УПЦ МП хулиганят в Лавре

В прокуратуре сообщили, что 19 апреля группа людей пыталась проникнуть в один из корпусов Киево-Печерской Лавры. Они игнорировали замечания полиции и начали толкаться с ними.

Затем верующие московского патриархата начали ломать ролеты, которыми прикрывали двери помещения Лавры, и вошли внутрь без разрешения правоохранителей.



Верующие УПЦ МП хулиганили в Киево-Печерской лавре / Фото Киевской городской прокуратуры

Верующие московского патриархата также отметили, что комиссия Минкульта якобы "заживо закрыла людей в корпусе".

Вандализм от верующих УПЦ МП / Фото Киевской городской прокуратуры

Прокуратура Киева сообщила о подозрении 4-м лицам за совершение хулиганских действий на территории Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Им грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.

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Что происходит в Киево-Печерской лавре