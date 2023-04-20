Наразі тривають слідчі дії, щоб з'ясувати всі обставини правопорушення. Хуліганам загрожує позбавлення волі.

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Віряни УПЦ МП хуліганять у Лаврі

У прокуратурі повідомили, що 19 квітня група людей намагалася проникнути до одного з корпусів Києво-Печерської Лаври. Вони ігнорували зауваження поліції та почали штовхатися з ними.

Далі віряни московського патріархату почали ламати ролети, якими прикривали двері приміщення Лаври, та увійшли всередину без дозволу правоохоронців.



Віряни УПЦ МП хуліганили у Києво-Печерській лаврі / Фото Київської міської прокуратури

Віряни московського патріархату також зазначили, що комісія Мінкульту нібито "живцем закрила людей у корпусі".

Вандалізм від вірян УПЦ МП / Фото Київської міської прокуратури

Прокуратура Києва повідомила про підозру 4 особам за вчинення хуліганських дій на території Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Їм загрожує від 2 до 5 років в'язниці.

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Що відбувається у Києво-Печерській лаврі