У середу, 19 квітня, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про роботу комісії з інвентаризації майна Лаври, яка почала працювати після оголошення рішення про видворення звідти УПЦ МП. Про це інформує 24 канал з посиланням на ефір національного телемарафону.

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Що відомо про ситуацію

Як зазначив посадовець, ця комісія давно вже б закінчила свою роботу, якби їй не перешкоджали.

Комісія ефективна, тому що вона працює. Сьогодні комісія зайшла у два корпуси Лаври, зокрема, де галерея розташовується. Зафіксувала незадовільний стан цих об'єктів. Відповідно було складено протокол і опечатали ці об'єкти,

– констатував Ткаченко.

Окрім того, він згадав, що парафіяни УПЦ Московського патріархату пошкодили захисні ролети, що були в корпусі, який опечатав Мінкульт.

Сталося це тоді, коли комісія вже пішла. Водночас правоохоронцям довелось скласти протоколи через порушення громадського порядку.

Зверніть увагу! Ткаченко зазначив, що поліцейські перевіряють, які речі представники УПЦ МП вивозять з монастиря. Також вони помічають підозрілих осіб, які жодного стосунку до Лаври не мають. За словами міністра, все ще триває процес передачі музейних об'єктів, які були на зберіганні у Лаврі, до музейного фонду.

Новий гендиректор заповідника Лаври

Згадаємо до цієї теми, що не так давно Максим Остапенко став новим виконувачем обов'язків генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Важливо знати, що він раніше очолював заповідник "Хортиця", є фахівцем у галузях охорони пам'яток історії та культури, музеєзнавства, археології, реставраційних робіт, а також після 24 лютого 2022 року пішов у лави Збройних Сил.