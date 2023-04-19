Комісія здійснила огляд 3 приміщень Ближніх печер Лаври. Стан, в якому вони перебувають, жахнув представників Мінкульту.

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Мінкульт провів ревізію печер Лаври

Комісія міністерства культури та інформаційної політики 19 квітня здійснила огляд 3 пам’яток Києво-Печерської лаври, а саме дзвіниці, галереї й входу до Ближніх печер.

За словами Олександра Ткаченка, двері до памʼятки були зачинені, тому комісія була змушена відкрити їх силоміць. Згодом міністр культури опублікував фото, на яких чітко видно, як "похазяйнували" в печерах священники УПЦ МП.

Стан Ближніх печер Лаври, які орендувала УПЦ МП / Фото Олександра Ткаченко

Також Ткаченко наголосив, що орендарі не вживали протипожежних заходів щодо цих приміщень та нагадав, що Києво-Печерська лавра є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Прихильники УПЦ МП невдоволені діями мінкульту

Далі стало відомо, що парафіяни УПЦ МП блокували вхід комісії до одного з приміщень на території Лаври. На місце прибули правоохоронці, які спробували відтіснити натовп та відчинити опечатану будівлю заповідника.

На це відреагував адвокат Паші "Мерседеса" Микита Чекман, розповівши, що він подав дві заяви у поліцію на співробітників заповідника. Чоловік бідкається, що вони та поліція без жодних обґрунтувань заблокували корпуси Лаври.

Адвокат також сказав, що до рішення суду на території Лаври не можна проводити жодних робіт чи перевірок.

Коротко про перипетії у Києво-Печерській лаврі