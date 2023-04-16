Служба Божа відбулась у храмі 16 квітня 2023 року – на Великдень у християн східного обряду. Очолив літургію виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської лаври архімандрит Авраамій.

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Що відомо про богослужіння в Успенському соборі

Служба Божа в Успенському соборі вперше за 300 років на Великдень пролунала українською мовою.

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Богослужіння почалось вранці 16 квітня. Його транслювали онлайн. Також, за даними журналісті при вході в собор поліція перевіряла документи та великодні кошики.

Варто додати, що Успенський собор розташований на території Верхньої Лаври. Він вважається головним соборним храмом Успенської Києво-Печерської лаври.

Митрополит Київський і всієї України, настоятель Православної церкви України Епіфаній проводив богослужіння в Успенському соборі на Різдво, Водохреще, Благовіщення, Вербну неділю.