У четвер, 19 січня, усі християни за юліанським календарем святкують день Хрещення Господнього. Власне, відомо, що понад 2 000 років тому Іван Хреститель охрестив малого Ісуса в річці Йордані.
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Де дивитися святу літургію
Зауважмо, що спостерігати за богослужінням, яке проводить митрополит Епіфаній, предстоятель ПЦУ та священноархімандрит Києво-Печерської лаври можна онлайн. Дійство відбувається в Успенському соборі монастиря та початок – орієнтовно о 09:00.
Божественна літургія з нагоди Водохреща: дивіться трансляцію
Не так давно з Києво-Печерської лаври вигнали московських попів
- На початку цього року стало відомо, що Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської лаври остаточно передали державі. Власне, це означає, що храмами святині більше не зможуть користуватись "агенти ФСБ в рясах" – себто "священнослужителі" Московського патріархату. Зокрема, славнозвісний любитель німецьких автівок Паша "Мерседес".
- Також зауважмо, що на у неділю, 7 січня, на Різдво за юліанським календарем Митрополит Київський і всієї України Епіфаній проводив святкову службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Це була перша в історії літургія предстоятеля автокефальної Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі. Її можна назвати історичною.