В четверг, 19 января, все христиане по юлианскому календарю празднуют день Крещения. Собственно известно, что более 2 000 лет назад Иоанн Креститель окрестил малого Иисуса в реке Иордане.
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Где смотреть святую литургию
Заметим, что наблюдать за богослужением, которое проводит митрополит Эпифаний, предстоятель ПЦУ и священноархимандрит Киево-Печерской лавры можно онлайн. Действо проходит в Успенском соборе монастыря и началось ориентировочно в 09:00.
Божественная литургия по случаю Крещения: смотрите трансляцию
Не так давно из Киево-Печерской лавры выгнали московских попов
- В начале этого года стало известно, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры окончательно передали государству. Собственно это означает, что храмами святыни больше не смогут пользоваться "агенты ФСБ в рясах" – то есть "священнослужители" Московского патриархата. В частности, знаменитый любитель немецких автомобилей Паша "Мерседес".
- Также заметим, что в воскресенье, 7 января, на Рождество по юлианскому календарю Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний проводил праздничную службу в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Это была первая в истории литургия предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины в Киево-Печерской Лавре. Ее можно назвать исторической.