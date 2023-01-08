Об этом заявили в Институте изучения войны. Напомним, что 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры состоялась первая литургия предстоятеля автокефальной ПЦУ.
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Как Россия пыталась использовать ситуацию с Лаврой
Так, российские блогеры отреагировали на кадры, на которых украинские военные в форме посещают православную рождественскую службу в Киево-Печерской Лавре, и назвали это расправой и открытой войной против УПЦ МП.
Эксперты говорят, что такая реакция россиян на решение украинского правительства передать контроль над Лаврой ПЦУ свидетельствует о том, что Москва продолжает использовать религию как оружие, чтобы представить Украину как зло и позиционировать Россию как защитницу православных ценностей.
Украина не подавляет религиозные свободы православных христиан, вопреки российской информационной операции, а принимает меры, которые считает нужными, чтобы дистанцировать украинское культурное наследие от религиозных элементов, которые связаны с Кремлем и его ведением войны,
– отметили в ISW.
Что известно о рождественской службе в Киево-Печерской Лавре
- В Успенском соборе Киево-Печерской Лавры 7 января предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний впервые совершил божественную литургию по случаю Рождества. Это событие является историческим и чрезвычайно важным.
- Богослужение началось в 9 часов утра. ПЦУ приглашала на молитву украинских верующих. Журналисты 24 Канала также побывали в Лавре.
- Напомним, что ранее в Лавре "правил" одиозный Паша "Мерседес". Во время праздничного богослужения на территории Лавры был замечен "наместник Киево-Печерской Лавры". Он стоял на обочине дороги и наблюдал за потоками верующих, направлявшихся на историческую литургию ПЦУ.