Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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По словам Ткаченко, сложно описать эмоции верующих, которые 7 января посетили службу. Успенский собор был полностью заполнен людьми, многие верующие плакали.

Я действительно считаю, что это историческое событие и возобновление справедливости,

– подчеркнул министр.

Богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры / Фото Александра Ткаченко

Он также решил объяснить, что по закону Украины, все лавра принадлежит государству.

"В разное время заключались разные соглашения, например, временного использования Трапезного и Успенского собора. Последнее такое соглашение было завершено 31 декабря. Теперь государство может предоставлять почасово право служения религиозным организациям. Что мы собственно и сделали на это Рождество", – добавил Ткаченко.

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Еще недавно в Киево-Печерской лавре правили представители УПЦ МП, которые являются сторонниками России. В частности, в ноябре 2022 года в лавре женщины исполняли песню, прославлявшую страну-агрессорку.

В результате СБУ начала уголовное производство, а позже – провела обыски в лавре. Следователи нашли там пророссийскую литературу, граждан России с военными билетами СССР и миллионы наличных денег.

1 января представители УПЦ МП не смогли попасть в два главных храма Киево-Печерская лавра. Официальная причина – прекращение договора аренды от 1 января. На болотах из-за этого взвыли. Там назвали такие действия украинской власти "рейдерством".

7 января во время рождественского богослужения на территории лавры заметили "наместника Киево-Печерской лавры" Павла Лебедя. Он стоял на обочине дороги и наблюдал за потоками верующих. Фотография Паши "Мерседеса" спровоцировала волну насмешливых комментариев и мемов от украинцев.