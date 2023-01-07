Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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За словами Ткаченка, важко описати емоції вірян, які 7 січня відвідали службу. Успенський собор був вщент заповнений людьми, багато вірян плакали.

Я дійсно вважаю, що це історична подія і поновлення справедливості,

– наголосив міністр.

Богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври / Фото Олександра Ткаченка

Він також вирішив пояснити, що за Законом України, всі лавра належить державі.

"У різні часи укладалися різні угоди, наприклад, тимчасового використання Трапезної та Успенського собору. Остання така угода була завершена 31 грудня. Відтепер держава може надавати погодинно право служіння релігійним організаціям. Що ми власне і зробили на це Різдво", – додав Ткаченко.

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Ще донедавна у Києво-Печерській лаврі правили представники УПЦ МП, які є прихильниками Росії. Зокрема, у листопаді 2022 року у лаврі жінки виконували пісню, яка прославляла країну-агресорку.

У результаті СБУ розпочала кримінальне провадження, а пізніше – провела обшуки у лаврі. Слідчі знайшли там проросійську літературу, громадян Росії з військовими квитками СРСР та мільйони готівки.

1 січня представники УПЦ МП не змогли потрапити до двох головних храмів Києво-Печерської лаври. Офіційна причина – припинення договору оренди від 1 січня. На болотах через це завили. Там назвали такі дії української влади "рейдерством".

7 січня під час святкового різдвяного богослужіння на території лаври помітили "намісника Києво-Печерської лаври" Павла Лебедя. Він стояв на узбіччі дороги й спостерігав за потоками вірян. Світлина Паши "Мерседеса" спровокувала хвилю глузливих коментарів та мемів від українців.