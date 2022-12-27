31 декабря 2022 вопрос договора аренды УПЦ Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры и Трапезной церкви из Трапезной палаты заканчивается и ее продолжать не будут. Дальнейшее использование имущества Заповедника будет решать комиссия.

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Министерство культуры Украины рекомендовало генеральному директору Национального заповедника Киево-Печерская Лавра Александру руднику не продлевать договоры аренды УПЦ Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры и Трапезной церкви из Трапезной палаты, которая истекает 31 декабря этого года. Настоящий договор продолжался с 17 июня 2016 года.

Вопрос договора аренды истекает 31 декабря этого года согласно договору 1-6 и 2-6 от 17.06.2016 года "о повременном безвозмездном пользовании религиозной организацией частями культовых зданий, являющихся государственной собственностью. Мы рекомендовали не продлевать аренду с учетом завершения срока действия Договоров и Указом Президента Украины №820/2022 О решении СНБО Украины от 1 декабря 2022 года "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)",

– объяснил Ткаченко.

Это письмо Александр Рудник и направил наместнику Успенской Киево-Печерской лавры – Павлу Лебедю, которого в народе называют Паша "Мерседес". Ему дали понять, что с 1 января 2023 года он не сможет использовать это церковное имущество.

В настоящее время создана межведомственная правительственная комиссия для изучения вопроса дальнейшего использования имущества Заповедника. Соответственно, учитывая, что на Верхней Лавре соглашение истекает, то до окончания срока проверки – использование церковного имущества делается невозможным,

– добавил министр культуры.

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