Недавно СМИ сообщали, что с 1 января 2023 года священнослужители УПЦ МП не имеют права заходить на территорию Успенского и Трапезного соборов Киево-Печерской лавры. В то же время, в четверг, 5 января, министр культуры Александр Ткаченко отметил, что храмы стали государственными.

Читайте также Паша "Мерседес" и удар по пятой колонне: почему СБУ только сейчас взялась за агентов "русского мира"

Наместник Киево-Печерской лавры не присутствовал при принятии этого решения

По словам Ткаченко, над вопросом передачи Успенского собора и Трапезной церкви работала целая комиссия от 2 января. В ее состав вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ и Минкультуры.

Комиссия занималась инвентаризацией имущества. Работа Комиссии обеспечила комплексное описание имущества Успенского собора и Трапезной церкви, состояние иконостасов и икон, другого имущества, чтобы вернуть его балансодержателю,

– написал Ткаченко.

Кроме того, он отметил, что украинская святыня должна служить всему украинскому народу. А по окончании работы комиссии был подписан соответствующий Акт о возвращении зданий храмов государству со стороны УПЦ.

Обратите внимание! Это решение было принято, несмотря на то, что митрополит Лавры – Паша "Мерседес" – не присутствовал на последнем заседании комиссии. Собственно, он не подписал документ, однако это не стало препятствием для возврата государственного имущества.