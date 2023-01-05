С 1 января 2023 года московские попы не имеют права заходить на территорию самых главных храмов Киево-Печерской лавы – а именно Трапезного и Успенского соборов. Кроме того, СБУ все чаще посещают "работников ФСБ в рясах" в разных уголках Украины. На фоне этих новостей мировые СМИ решили потролить архиерея вражеского патриархата Павла, настоящая фамилия которого – Лебедь.

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"Навеки Мерседес"

Собственно, издание Сorriere della Sera окрестило "священнослужителя" тем именем, кем он является на самом деле. По всей видимости, прозвище "Паша Мерседес" теперь будет с Лебедем до конца жизни. Также в статье газета отметила, что СБУ при поисках задержали более 30 священнослужителей и монахинь Украинской православной церкви Московского патриархата, обвинив их в государственной измене.

Пророссийская УПЦ МП остается пророссийской, несмотря на "желание полной независимости" от РПЦ,

– подчеркнули журналисты.

Почему у наместника Киево-Печерской лавры прозвище "Паша Мерседес" Такой забавный позывной архиерей получил сначала в нашем государстве за любовь к дорогим германским авто. Впоследствии об этом факте узнали мировые СМИ.

УПЦ МП должна определиться на чьей она стороне

Доктор философских наук Людмила Филиппович считает, что попы Московского патриархата должны занять решительную позицию по вопросам, касающимся русско-украинской войны и их самоидентификации.

Мыслительница убеждена, что в УПЦ МП должны понять, они совокупность приходов под управлением Русской православной церкви или реально самостоятельная и независимая церковь. Только в этом случае им удастся избежать закрытия.