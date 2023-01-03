Об этом 24 каналу рассказала религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович. По ее словам, россияне уже начинают рассказывать, что Украина начала войну против "нашей церкви". Они ведь считают УПЦ МП своей, о чем неоднократно намекали.

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По мнению Филипович, представители УПЦ МП наконец-то должны четко определиться, кто они вообще такие: совокупность парафий под управлением Русской православной церкви или реально самостоятельная и независимая церковь.

Поскольку вселенское православие не знает такого статуса, как независимость и самостоятельность управления. А знает только два – автономность и автокефальность. Так четко скажите – хотите быть автономными? А от кого? От Московского патриархата или в его составе или в составе другого? Если автокефальность, то добивайтесь получения томоса,

– отметила Филипович.

Понятно, что УПЦ МП никогда не получит томос от российской церкви. Ведь тогда РПЦ потеряет доминантный статус во вселенском православии. Они часто кичатся, что имеют больше парафий в мире. Это действительно так, но примерно "две пятые" из всех составляют парафии из УПЦ МП.

УПЦ МП нужно наконец-то определиться

По словам Филипович, блокировка Трапезного и Успенского соборов Киево-Печерской лавры – это своеобразный звоночек для УПЦ МП. Хотя там действительно все юридически хорошо – просто истек срок аренды.

Взглянем, что будет дальше. Вы понимаете, что мы, как государство и украинское общество, не заинтересованы в том, чтобы здесь у себя открывать еще один религиозный фронт с Россией. Хотя он в принципе скрыто существует. Надо признать, что это правда,

– заметила Филипович.

По ее словам, в других государствах уже был опыт закрытия православных церквей. Но все происходило без оружия и жесткого принуждения. К примеру, в Болгарии в свое время существовали две православные церкви. Однако государство настойчиво взялось за вопрос и смогло убедить двух митрополитов найти общий язык.

Филипович рассказала о ситуации с УПЦ МП в Украине: смотрите видео

Другая ситуация была в странах Балтии, где до сих пор есть "осколки" РПЦ, прихожане которых преимущественно россияне. Но там образовались независимые православные церкви, куда ходят этнические эстонцы, литовцы или латвийцы.

"Надеемся, что все-таки у представителей УПЦ МП включится сознание". Надо посмотреть на все глазами всех граждан. И вспомнить, что сейчас не столь важна внутрицерковная солидарность, когда стоит вопрос существования государства и украинского народа. Можно на секунду забыть о корпоративном сознании и интересах и встать на защиту общегосударственных интересов. Кому нужна будет УПЦ МП, если не будет Украины? – считает Филипович.

УПЦ МП уже не имеют доступа к двум украинским святыням