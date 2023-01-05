Від 1 січня 2023 року московські попи не мають права заходити на територію найголовніших храмів Києво-Печерської лави, – а саме Трапезного та Успенського соборів. Окрім того, СБУ все частіше навідуються до "працівників ФСБ у рясах" у різних куточках України. На фоні цих новин світові ЗМІ вирішили потролити архієрея ворожого патріархату Павла, справжнє прізвище якого – Лебідь.

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"Навіки Мерседес"

Власне, видання Сorriere della Sera охрестило "священнослужителя" тим іменем, ким він є насправді. Очевидно, прізвисько "Паша Мерседес" тепер буде з Лебедем до кінця життя. Також у статі газета зазначила, що СБУ під час пошуків затримали понад 30 священнослужителів і монахинь Української православної церкви Московського патріархату, звинувативши їх у державній зраді.

Проросійська УПЦ МП залишається проросійською, попри "бажання повної незалежності" від РПЦ,

– підкреслили журналісти.

Чому у намісника Києво-Печерської лаври прізвисько "Паша Мерседес" Такий кумедний позивний архієрей отримав спершу в нашій державі за любов до дорогих німецьких авто. Згодом про цей факт дізналися світові ЗМІ.

УПЦ МП має визначитися на чиєму вона боці

Докторка філософських наук Людмила Филипович вважає, що попи Московського патріархату мають зайняти рішучу позицію у питаннях, що стосуються російсько-української війни та їхньої самоідентифікації.

Мислителька переконана, що в УПЦ МП мають зрозуміти, чи вони – сукупність парафій під управлінням Російської православної церкви, чи – реально самостійна та незалежна церква. Лише у такому разі їм вдасться уникнути закриття.