Служба проходить в Успенському соборі. На Божественну літургію прийшло багато вірян. Вони моляться за наших захисників, за перемогу України та за весь наш український народ.
До теми Епіфаній очолить службу в Києво-Печерській лаврі у Вербну неділю
У Лаврі сьогодні службу проводила УПЦ / Фото Obozrevatel
29 березня Києво-Печерська лавра отримала нового намісника. Ним став колишній представник УПЦ МП архімандрит Авраамій (Лотиш), який перейшов до Православної церкви України.
Аврамій (Лотиш) – новий намісник Києво-Печерської лаври / Фото Obozrevatel
На літургію в Успенському соборі лаври прийшов п'ятий президент України Петро Порошенко разом з дружиною.
На службу прийшло багато вірян, зокрема експрезидент Петро Порошенко / Фото Obozrevatel
Літургія в Успенському соборі Києво-Печерської лаври / Фото Obozrevatel
Богослужіння УПЦ у Лаврі
- Варто зазначити, що митрополит Епіфаній 7 січня звершив богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києва.
- Це була перша в історії літургія предстоятеля автокефальної ПЦУ в Києво-Печерській лаврі. Предстоятель ПЦУ закликав молитися за українських захисників, мешканців окупованих територій, полонених та біженців.
- До слова, предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній проведе нову службу в Києво-Печерській лаврі – 9 квітня у Вербну неділю.