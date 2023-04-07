Служба проходит в Успенском соборе. На Божественную литургию пришли многие верующие. Они молятся за наших защитников, за победу Украины и весь наш украинский народ.
К теме Епифаний возглавит службу в Киево-Печерской лавре в Вербное воскресенье
В Лавре сегодня службу проводила УПЦ / Фото Obozrevatel
29 марта Киево-Печерская лавра получила нового наместника. Им стал бывший представитель УПЦ МП архимандрит Авраамий (Лотыш), который перешел в Православную церковь Украины.
Аврамий (Лотыш) – новый наместник Киево-Печерской лавры / Фото Obozrevatel
На литургию в Успенском соборе лавры пришел пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой.
На службу пришли много верующих, в том числе экс-президент Петр Порошенко / Фото Obozrevatel
Литургия в Успенском соборе Киево-Печерской лавры / Фото Obozrevatel
Богослужение УПЦ в Лавре
- Следует отметить, что митрополит Епифаний 7 января совершил богослужение по случаю Рождества Христова в Успенском соборе Киева.
- Это была первая в истории литургия предстоятеля автокефальной ПЦУ в Киево-Печерской лавре. Предстоятель ПЦУ призвал молиться за украинских защитников, жителей оккупированных территорий, пленных и беженцев.
- К слову, предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний проведет новую службу в Киево-Печерской лавре – 9 апреля в Вербное воскресенье.