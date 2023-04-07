Служба проходит в Успенском соборе. На Божественную литургию пришли многие верующие. Они молятся за наших защитников, за победу Украины и весь наш украинский народ.

К теме Епифаний возглавит службу в Киево-Печерской лавре в Вербное воскресенье

В Лавре сегодня службу проводила УПЦ / Фото Obozrevatel

29 марта Киево-Печерская лавра получила нового наместника. Им стал бывший представитель УПЦ МП архимандрит Авраамий (Лотыш), который перешел в Православную церковь Украины.



Аврамий (Лотыш) – новый наместник Киево-Печерской лавры / Фото Obozrevatel

Важно! Для христиан Благовещение – третий важнейший церковный праздник после Пасхи и Рождества. Благовещение означает событие из жизни Девы Марии, когда Архангел Гавриил сообщил ей благую весть о рождении Сына Божия, который спасет человечество

На литургию в Успенском соборе лавры пришел пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой.



На службу пришли много верующих, в том числе экс-президент Петр Порошенко / Фото Obozrevatel

Литургия в Успенском соборе Киево-Печерской лавры / Фото Obozrevatel

Богослужение УПЦ в Лавре