Божественна літургія відбуватиметься в Трапезному храмі на території Верхньої Лаври. Початок богослужіння о 9 годині ранку.

До речі Ті, хто відкине владу Москви, продовжать служіння у Лаврі, – Епіфаній звернувся до ченців УПЦ МП

У ПЦУ зазначили, що Епіфаній піднесе молитви до Бога за захисників Батьківщини, за перемогу України та за весь наш український народ.

Тому вірян запрошують у Лавру до молитви. Окремо попередили про можливі обмеження, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом.

Зверніть увагу! Богослужіння транслюватиметься на сторінках ПЦУ і Митрополита Епіфанія у Facebook та на ютуб-каналі ПЦУ.

Попередні богослужіння Епіфанія в Лаврі

Предстоятель ПЦУ з нагоди Водохреща 19 січня провів богослужіння в одному зі соборів Києво-Печерської лаври. Спостерігати за богослужінням, яке так само розпочиналось о 09:00, можна було онлайн.

7 січня, на Різдво за юліанським календарем, Митрополит Епіфаній також проводив святкову службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Це була перша в історії літургія предстоятеля автокефальної Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі. Її можна назвати історичною.

Нагадаємо, священники УПЦ МП ще 29 березня повинні були залишити територію Києво-Печерської лаври. Проте вони досі там залишаються. 2 квітня митрополит УПЦ МП Онуфрій провів у Лаврі недільну службу.