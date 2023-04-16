Очолює літургію Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. Про це пише 24 Канал.

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Де дивитися Великодню службу

Служба триватиме до 4-ї ранку. 24 Канал транслюватиме Великодню службу в прямому ефірі.

Воєнний час не скасовує святкування Великодня, однак через комендантську годину доведеться адаптуватися до змін. У Києві вірянам дозволили залишитися у храмах на всю ніч – прийти в суботу до початку комендантської години та залишитися до її завершення.

Епіфаній очолить у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі урочисті богослужіння: полуношницю, хресний хід, Великодню ранню та Божественну літургію святителя Іоана Золотоустого.

Богослужіння триватиме з 23:00 до 4:00, а хресний хід розпочнеться о 23:50.

О 6:00 ранку в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври розпочнеться перше великоднє богослужіння ПЦУ, яке очолить в.о. намісника Лаври архімандрит Авраамій.

СБУ попереджає про небезпеку

У СБУ закликали українців не відвідувати масових зібрань та дотримуватися безпекових рекомендацій напередодні Великодня. Нагадують, що ворог підступний.

Окупанти можуть влаштувати провокації, аби розхитати єдність українського суспільства. Для цього Росія намагається застосовувати різноманітні інструменти, а особливу увагу приділяє релігійній тематиці.

Що просять українців: