Трансляцію великоднього богослужіння ПЦУ зі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору в Києві веде Суспільне починаючи з 23:30 15 квітня. Літургію провадить митрополит Київський Епіфаній. 24 Канал пропонує стежити за ними наживо.

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Де дивитися Великоднє Богослужіння: перелік

Великоднє Богослужіння ПЦУ з Михайлівського Золотоверхого собору: дивіться відео

16 квітня о 09:00 у цьому храмі пройде святкова літургія, її можна дивитися тут.

Уперше великоднє богослужіння ПЦУ відбудеться в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Очікується, що служитиме в.о. намісника Лаври архімандрит Авраамій. Трансляція запланована на 5 каналі 16 квітня о 08:00.

Великдень у Лаврі: дивіться відео

Службу в головному храмі українських греко-католиків, Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві, транслюють Живе Телебачення і Суспільне. Початок 16 квітня о 07:30.

Служба в Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві: дивіться відео

СБУ закликає залишатися вдома

У СБУ закликали українців не відвідувати масових зібрань та дотримуватися безпекових рекомендацій напередодні Великодня. Нагадують, що ворог підступний.

Окупанти можуть влаштувати провокації, аби розхитати єдність українського суспільства. Для цього Росія намагається застосовувати різноманітні інструменти, а особливу увагу приділяє релігійній тематиці.

Що просять українців:

напередодні свят обмежити відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися;

не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;

дотримуватися комендантської години;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги;

без потреби не затримуватися у храмах при освяченні Великодніх кошиків;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації.

До слова. В ОК "Південь" попередили, що Росія може завдати нових масованих атак по Україні на Великдень. Запас "Калібрів" у росіян невеликий, але ігнорувати тривогу не варто.