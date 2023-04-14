Про це 24 Каналу розповіла Наталя Гуменюк – речниця оперативного командування "Південь". За її словами, необхідно бути готовими до можливих атак найближчими днями та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Запас "Калібрів" малий

Станом на 14 квітня корабельне угруповання в Чорному морі складається з 9 одиниць, серед них є підводний ракетоносій із чотирма ракетами "Калібр". Він продовжує своє чергування уже протягом декількох днів.

Те, що інші ракетоносії розташовані зокрема в інших пунктах ракетобазування може свідчити про підготовку їх до завантаження і спорядження для того, щоб вийти на чергування,

– розповіла Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" нагадала, що таким кораблям достатньо 2-3 години для того, щоб доєднатися до угруповання в самому Чорному морі на відкритих позиціях. Це вказує на те, що виключати ракетні удари найближчими днями не можна. Але варто зауважити, що росіяни усвідомлюють, що запас ракет, зокрема "Калібрів" в них критично малий.

Вочевидь ворог може економити ці ракети, оскільки має ще деякі плани щодо продовження повномасштабного вторгнення, – зазначила Гуменюк.

Застосування "Калібрів", як правило, пов'язано з ураженням конкретних об'єктів з визначеними заздалегідь координатами. Певний час була активність розвідувальних безпілотників, після чого були влучання керованими авіаційними бомбами вздовж лінії фронту.

"Ці бомби летять на відстань 60-70 кілометрів від лінії пуску. А літаки не наближаються до зони ураження нашої протиповітряної оборони", – пояснила речниця ОК "Південь".

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Обстріли можуть бути по всій території України

Активність на прифронтовій території очевидна і вона може бути посилена, оскільки іншої мети, крім як терору мирного населення вона не несе. Саме на Великдень цілком ймовірно, що прифронтові зони можуть постраждати максимально. Тому там необхідно бути максимально уважними і не нехтувати попередженнями про небезпеку.

Ракетні удари по інших областях України теж вірогідні. Мовиться про об'єкти критичної інфраструктури, стратегічні об'єкти, тобто пошкодження можуть нанести там, де це найбільше може завдати максимальної шкоди економіці. Зазвичай, під прицілом ворога є південний регіон, – підкреслила Наталя Гуменюк.

Не виключені також удари дронами. Оскільки нещодавно була транспортна активність з Ірану в Росію. Це може свідчити про відправлення таких вантажів як дрони-камікадзе.

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