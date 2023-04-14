Об этом 24 Каналу рассказала Наталья Гуменюк – спикер оперативного командования "Юг". По ее словам, необходимо быть готовыми к возможным атакам в ближайшие дни и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Запас "Калибров" мал

По состоянию на 14 апреля корабельная группировка в Черном море состоит из 9 единиц, среди них есть подводный ракетоноситель с четырьмя ракетами "Калибр". Он продолжает свое дежурство уже несколько дней.

То, что другие ракетоносители расположены, в частности, в других пунктах ракетобазирования, может свидетельствовать о подготовке их к загрузке и снаряжению для того, чтобы выйти на дежурство,

– рассказала Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" напомнила, что таким кораблям достаточно 2-3 часа для того, чтобы присоединиться к группировке в самом Черном море на открытых позициях. Это указывает на то, что исключать ракетные удары в ближайшие дни нельзя.

Стоит заметить, что россияне отдают себе отчет, что запас ракет, в частности "Калибров" у них критически мал.

Очевидно, враг может экономить эти ракеты, поскольку имеет еще некоторые планы по продолжению полномасштабного вторжения, – отметила Гуменюк.

Применение "калибров", как правило, связано с поражением конкретных объектов с определенными заранее координатами. Некоторое время была активность разведывательных беспилотников, после чего попадали управляемые авиационные бомбы вдоль линии фронта.

"Эти бомбы летят на расстояние 60-70 километров от линии пуска. А самолеты не приближаются к зоне поражения нашей противовоздушной обороны", – объяснила спикер ОК "Юг".

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Обстрелы могут быть на всей территории Украины.

Активность на прифронтовой территории очевидна и она может быть усилена, поскольку других целей, кроме как террора мирного населения, она не несет. Именно на Пасху по всей вероятности, что прифронтовые зоны могут пострадать максимально. Поэтому там необходимо быть максимально внимательными и не пренебрегать предупреждениями об опасности.

Ракетные удары по другим областям Украины тоже вероятны. Речь идет об объектах критической инфраструктуры, стратегических объектах, то есть повреждения могут нанести там, где это нанесет наибольший ущерб экономике. Обычно под прицелом врага южный регион,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Не исключены также удары дронами. Поскольку недавно была транспортная активность из Ирана в Россию. Это может свидетельствовать об отправке таких грузов как дроны-камикадзе.

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