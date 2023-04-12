Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

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Угроза есть всегда

Страна-террорист Россия никогда не упускает случая использовать важные даты для очередных обстрелов Украины. Это может касаться и Пасхи, которая будет праздноваться в скором времени.

Все рекомендации уже дали. Каждый для себя сделал выводы, учитывая, где он живет. Если это прифронтовая зона, безусловно, не говорится о большей или меньшей безопасности. Там всегда опасно. Может прилететь даже без объявления воздушной тревоги,

– отметил Юрий Игнат.

Все потому, что иногда захватчикам удается перехитрить и обойти украинскую разведку. Кроме того, россияне могут использовать реактивную и ствольную артиллерию или другие виды вооружения, когда от пуска до попадания ракеты уходят считанные минуты.

Город проживания имеет значение

Когда в любой области Украины объявлена воздушная тревога, нужно всегда брать ее во внимание и позаботиться о своей безопасности.

"Нужно защищаться, понимать возле какого объекта вы живете, и может ли он быть потенциально поражен или нет. Речь идет прежде всего о критической инфраструктуре, которую часто пытался уничтожить враг. Это важно", – подчеркнул спикер Воздушных сил.

В любом случае во время тревоги необходимо соблюдать правила, о которых говорят представители власти и военные.

Юрий Игнат о возможных обстрелах на Пасху: смотреть видео

Ситуация на восточных направлениях: главное из Генштаба

За прошедшие сутки 11 апреля украинские военные отразили 72 атаки врага на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В частности: