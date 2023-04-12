Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.
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Угроза есть всегда
Страна-террорист Россия никогда не упускает случая использовать важные даты для очередных обстрелов Украины. Это может касаться и Пасхи, которая будет праздноваться в скором времени.
Все рекомендации уже дали. Каждый для себя сделал выводы, учитывая, где он живет. Если это прифронтовая зона, безусловно, не говорится о большей или меньшей безопасности. Там всегда опасно. Может прилететь даже без объявления воздушной тревоги,
– отметил Юрий Игнат.
Все потому, что иногда захватчикам удается перехитрить и обойти украинскую разведку. Кроме того, россияне могут использовать реактивную и ствольную артиллерию или другие виды вооружения, когда от пуска до попадания ракеты уходят считанные минуты.
Город проживания имеет значение
Когда в любой области Украины объявлена воздушная тревога, нужно всегда брать ее во внимание и позаботиться о своей безопасности.
"Нужно защищаться, понимать возле какого объекта вы живете, и может ли он быть потенциально поражен или нет. Речь идет прежде всего о критической инфраструктуре, которую часто пытался уничтожить враг. Это важно", – подчеркнул спикер Воздушных сил.
В любом случае во время тревоги необходимо соблюдать правила, о которых говорят представители власти и военные.
Юрий Игнат о возможных обстрелах на Пасху: смотреть видео
Ситуация на восточных направлениях: главное из Генштаба
За прошедшие сутки 11 апреля украинские военные отразили 72 атаки врага на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В частности:
- На Купянском направлении вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Колодязно, Каменка, Тополя, Красное Первое, Редкодуб, Новомлинск, Двуречная, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
- На Лиманском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия вблизи населенных пунктов Белогоровка и Спирно. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Спорное Донецкой области.
- На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безрезультатные наступательные действия неподалеку от населенного пункта Богдановка.
- На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку.