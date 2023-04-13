Генерал-лейтенант Сергій Наєв – командувач Об'єднаних Сил ЗСУ – коментуючи загрозу на Великдень, наголосив, що ракетні обстріли можуть бути у будь-який день. Українці мають розуміти та не ігнорувати сповіщення тривоги.

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У нас готується система ППО. Ми вживаємо заходи щодо її маневру, висування на ті чи інші напрямки. Ворог не полишив своїх підступних задумів. Але головне – ми готові до нівелювання його дій та зменшення його влучань,

– заявив Наєв.

Він наголосив, що захисники українського неба робитимуть все, щоб окупанти не завадили українцям відсвяткувати Великдень.

Людям нагадують, що не можна ігнорувати сповіщення повітряних тривог. Коли повідомляють про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Це правило рятує життя.